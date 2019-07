Gottesdienst und Versammlung

Ketsch.Die evangelische Kirchengemeinde erinnert in einem Gottesdienst mit Abendmahl am Sonntag, 14. Juli, um 10 Uhr an den Beginn des Obdachlosenfrühstücks vor 25 Jahren, teilt die Kirchengemeinde mit. Seit 1996 gibt es das monatliche Angebot.

Der Abschluss des Gottesdienstes in der Johanneskirche wird gemeinsam mit den Kindern vom Kindergottesdienst gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst findet eine Gemeindeversammlung statt.

Verschiedene Themen sind dabei vorgesehen, wie der Jahresbericht des Kirchengemeinderates, geplante Veränderungen im Kirchenraum der Johanneskirche und ein Vorblick auf die Kirchenwahlen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. zg

