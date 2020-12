Gottesdienst zum Gedenken an den Gründer des Werks

Ketsch.Der Kolpinggedenktag unterliege diesmal neuen Maßstäben mit Blick auf die notwendigen gesundheitlichen Schutzmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie, teilt die Kolpingsfamilie mit. Daher werde das Gedenken an den Tod von Adolph Kolping verbunden mit dem 70-jährigen Bestehen mit einem eigens gestalteten Gottesdienst am Sonntag, 6. Dezember, um 10.30 Uhr in der Kirche St. Sebastian gefeiert. Alle Mitglieder und Freunde seien eingeladen. Es werde um Anmeldung bei Familie Rey unter Telefon 06202/6 48 62 bis zum 4. Dezember gebeten.

Das Kolpingwerk ist in 61 Ländern der Erde vertreten und hat rund 450 000 Mitglieder. Diese sind in 5800 Kolpingsfamilien weltweit organisiert. 2400 Kolpingsfamilien gibt es bundesweit (Stand 2018) und die Ketscher Familie feiert Jubiläum.

Derweil gebe es unter dem Motto „Mein Schuh tut gut“ die große Schuhsammelaktion des Kolpingwerks Deutschland zum Kolpinggedenktag. Die Kolpingsfamilie Ketsch mache natürlich wieder mit – die Abgabe der Schuhe erfolge kontaktlos.

Paarweise gebündelt

Tragfähige Schuhe, die nur noch im Schrank stehen, bitte paarweise gebündelt, würden gerne als Spende entgegengenommen, informiert die Kolpingsfamilie. Sammelstelle sei vor dem Haupteingang des katholischen Pfarrheims. Die Schuhspenden sollten vor der geschlossenen Tür abgelegt werden. Abgabe sei am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 14 Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, nach dem Gottesdienst bis 13 Uhr.

Nähere Informationen gebe es auch unter www.meinschuhtutgut.de. Der Erlös komme in Form einer Zustiftung des Kolpingwerkes Deutschland der Internationalen Adolph-Kolping-Stiftung zugute, heißt es abschließend. zg

