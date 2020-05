Grausam und abschreckend

Ketsch.Barbara Breuner, die Leiterin der Gemeindebücherei, stellt in loser Folge Bücher vor – dieses Mal „Vardø – Nach dem Sturm“ von Kiran Millwood Hargrave:

Vardø, die östlichste Gemeinde Norwegens, wurde am Heiligen Abend des Jahres 1617 von einem historisch belegten Unwetter getroffen. Alle 40 erwachsenen Männer des Orts ertranken dabei. Die Frauen mussten dann in dieser abgeschiedenen Gegend den Kampf ums Überleben aufnehmen. Teilweise versuchten sie, die Aufgaben ihrer Männer wie den Fischfang zu übernehmen. Durch die Konventionen ihrer Zeit waren sie jedoch sehr eingeschränkt. Im gleichen Jahr wurde ein Dekret zu Zauberei und Hexerei erlassen, das drei Jahre später in der Finnmark, zu dem Vardø gehört, durchgesetzt wurde.

Zu den Opfern des Sturms gehörten der Vater, der Bruder und der Verlobte der 20-jährigen Maren, die jetzt mit ihrer Mutter in einem kleinen Haus lebt. Ihre Schwägerin Diinna ist samischer Herkunft. Während Maren und die meisten Frauen gläubige Christen sind, halten die Samen den Kontakt zur Geisterwelt und sind besonders im Blickfeld des neuen Gesetzes.

Ein unheilvoller Mann

Drei Jahre nach dem Sturm setzt ein unheilvoller Mann seinen Fuß auf die Insel. Absalom Cornet hat bereits in Schottland Hexen verbrannt, jetzt soll er auf Vardø für Ordnung sorgen. Begleitet wird er von seiner jungen norwegischen Frau Ursa, die wenig über ihren eigenen Mann weiß. Auf Vardø begegnet sie Maren und erkennt in ihr eine unabhängige Frau, etwas, das sie nie zuvor erlebt hat: Sie wird zu ihrem Ankerpunkt und bringt ihr Verständnis entgegen.

Für ihren Gatten ist Vardø nur eins – eine von Gott verlassene Insel. Der Glaube an Hexerei treibt einen Keil in die Dorfgemeinschaft. Ursas Stand in der Gemeinde ist umstritten. Die beschriebenen fiktiven Prozesse basieren auf den historischen Grundlagen – sie sind grausam, abschreckend und unverständlich.

Die junge englische Autorin Kiran Millwood Hargrave beschreibt feinfühlig die zunehmenden Spannungen in einer Gemeinschaft, in der bewährte Aufgabenverteilungen hinfällig wurden. Der tägliche Kampf um Nahrung überdeckt die Trauer, die Frauen brauchen einander. Mit Vardø hat sie Mahnmal gesetzt. Der Roman ist in der Gemeindebücherei ausleihbar. zg/mab

