Grillhütte bleibt komplett geschlossen

Ketsch.Mit den immer weitreichenderen Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat sich wohl so mancher Ketscher schon Hoffnung auf gemütliche Spätsommerabende mit Freunden an der Grillhütte der Gemeinde gemacht. Doch daraus wird wahrscheinlich nichts: Wie Bürgermeister Jürgen Kappenstein auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt, bleibt die Freizeiteinrichtung am südlichen Ortsrand das komplette restliche

...