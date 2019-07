Großer Klassiker extra für Mädchen

Ketsch.Zocken an der großen Kinoleinwand – daran kann man sich echt gewöhnen. Bei der kommenden „Youth Night“ am Mittwoch, 31. Juli, ab 18 Uhr wird das den Auftakt bilden. In Kooperation von Jugendbeirat und Central Kino gibt es erst diverse Spielrunden von „Mario Kart 8“ an der „Wii U“ und dann wird ab zirka 19.30 Uhr der große Klassiker „High School Musical 3“ gezeigt. Der Probelauf im Central Kino verlief schon mal prächtig. Julian Weiß, Techniker im Lichtspielhaus, installierte die Spielekonsole mit links. Dem HDMI-Adapter sei Dank. Schnell konnten die ersten Rundenmit dem Kult-Racer gedreht werden.

Wie Moses Ruppert, Sprecher des Jugendbeirats erklärt, ist die „Youth Night“ als „Girls Edition“ konzipiert. Das ist auch sein größtes Problem, sagt Ruppert. Denn bei der Veranstaltung sollen die Mädels im Vordergrund stehen. Naja, vielleicht gibt es ja Ausnahmen.

Premiere in der Enderlegemeinde

Geplant ist je nach Zuspruch, dass immer vier gegeneinander antreten. Es können auch Teams gebildet werden. Der Trailer für die „Youth Night“ laufe seit gut einer Woche in der Jugendschiene des Kinos, wie Hannes Piechotta erklärt, Vorsitzender des Vereins Central Kino Ketsch.

Die nächste „Youth Night“ kann man sich auch schon im Kalender notieren. Am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr strahlt „Der König der Löwen“ auf der Leinwand. Die „Family Edition“ sei gleichzeitig die Premiere in der Enderlegemeinde, sagt Hannes Piechotta. Der Eintritt am Mittwoch kostet 5 Euro. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.07.2019