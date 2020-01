Großer Verlust für die Gemeinde

Ketsch.Die Enderlegemeinde trauert um ihren Ehrenbürger Hans Wirnshofer. Der Bürgermeister a. D. verstarb in der Nacht auf den 28. Januar nach schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren in seinem Haus in der Hockenheimer Straße.

Als Nachfolger von Bürgermeister Ferdinand Schmid war Wirnshofer von 1990 bis 2006 Rathauschef seiner Heimatgemeinde. Seine Verwaltungslaufbahn begann er am 1. Mai 1957

