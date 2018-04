Anzeige

Ketsch.Die „Sängereinheit“ veranstaltet auch in diesem Jahr ihr „Vadderdags“-Grillfest. Am 10. Mai, ab 10 Uhr sind alle Radfahrer, Wanderer und sonstige Unternehmungslustige eingeladen, vor und in der Rheinhallengaststätte Rast zu machen. Hier kann man sich wieder stärken und die Geselligkeit pflegen. Besonders beliebt, sind um die Mittagszeit gekochte „Schweine-Knielin“ und Leberknödel mit Sauerkraut. Auch Bratwürste und Steaks vom Grill werden angeboten. Für die kleinen Gäste gibt es auch heiße Wurst und Pommes Frites. Zudem können sie sich auf dem angrenzenden Kinderspielplatz auszutoben. Nachmittags bieten die Sängerfrauen selbst gebackenen Kuchen an. Auch für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Damit der Verein auch in Zukunft seine kulturellen Aufgaben wahrnehmen kann, sucht der Chor Sänger. Jeder ist zu einer Schnupperprobe (mittwochs von 18.15 bis 19.30 Uhr) eingeladen. zg