Großes Treffen der Oldtimer im Bruch

Ketsch.Nachdem das Oldtimertreffen vor einem Jahr einen unerwartet großen Besucherzuspruch hatte, wird der vom ADAC unterstützte Motorsportclub nun wieder alles daran setzen, den benzininfizierten Zuschauern und Teilnehmern unvergessliche Eindrücke zu schenken.

Allen voran wird es natürlich wieder an den Besitzern der historischen Fahrzeuge liegen, welche Ihre Schätze aus dem Winterschlaf holen und frisch aufpoliert dem Publikum dargeboten werden.

Erfahrungsgemäß werden sich wieder Mopeds, Motorräder und insbesondere Autos bis Baujahr 1989 morgen ab 10 Uhr auf dem Parkgelände der Rheinhalle versammeln. Einfach alle Fahrzeuge, die in die Kategorie Old- oder Youngtimer fallen, sind am Maifeiertag vertreten. söh

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019