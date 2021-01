Grüne holen Christbäume ab

Ketsch.Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in der Enderlegemeinde hat sich spontan zu einer besonderen Aktion entschlossen: Aufgrund der ausgefallenen Weihnachtsbaumsammelaktion bieten die Grünen eine Abholung von 50 Bäumen an.

Das Angebot richte sich ausdrücklich nur an Personen, die nicht selbst in der Lage sind, den Baum zu entsorgen, teilen die Grünen mit. Es bestehe in erster Linie für Senioren oder Menschen mit Behinderung. Es ist eine Anmeldung erforderlich und es werden nur die ersten 50 Anmeldungen angenommen. Die besondere Sammelaktion ist auf Samstag, 16. Januar, terminiert.

Von Schmuck befreit

Die ausgedienten Weihnachtsbäume sollten von ihrem Schmuck befreit sein und gut sichtbar vor das Haus gestellt werden. Eine Spende in Höhe von 5 Euro oder gerne auch mehr solle per Überweisung getätigt werden – die Iban dafür lautet DE 36 6725 0020 0009 2237 7.

Die Anmeldung möge in erster Priorität per E-Mail an nick.eberhardt@gruene-ketsch.de erfolgen, heißt es in der Mitteilung. Wer allerdings keine E-Mail zur Verfügung hat, kann sich unter Telefon 01590/6 23 01 02 melden. mab

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.01.2021