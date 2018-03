Anzeige

Ketsch.Der Jugendbeirat, neun Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren, sucht Mitstreiter im Alter von 14 bis 21 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine offizielle Wahl sei nicht nötig, der Beitritt jederzeit möglich. Der Jugendbeirat vertritt die Interessen der Jugend. In der Vergangenheit bewirkte die Gruppe einen Pavillon am roten Feld bei der SpVgg sowie hinter dem Schwimmbad, außerdem eine Filmdoppelnacht im Kino und ein Fußballturnier. Für die Zukunft planen sie, freies Wlan zu ermöglichen und eine gemeinsame Fahrt zur Partnerstadt Trélazé zu unternehmen. Vier Mal im Jahr findet eine öffentliche Sitzung im Rathaus statt. zg