Gutachter benannt

Ketsch.Gegen vier Stimmen der Grünen goutierte der Gemeinderat den Beitritt der Enderle-Gemeinde zum gemeinsamen Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen.

Durch gesetzliche Änderungen sind die Kommunen gezwungen, ihre Kräfte zu bündeln. Was auch die Grünen wussten. Sie störten sich aber daran, dass sie an dem Prozedere zur Entsendung zweier Mitglieder aus Ketsch in dieses Gremium nicht eingebunden waren. Ein Vorbehalt, der am Ratstisch nicht nachvollziehbar erschien. Und so werden wie vorgesehen der FW-Gemeinderat Heino Völker und der ehemalige CDU-Gemeinderat Achim Reister in den gemeinsamen Gutachterausschuss entsandt.

Bürgermeister Jürgen Kappenstein informierte, dass die Baumaßnahme Gutenbergstraße/Enderlestraße abgeschlossen sei und am Sonntag ab 14.01 Uhr die Narren das Zepter auf den Straßen übernehmen würden.

Auf Anfragen Günther Martins (Grüne) bestätigte Kappenstein, dass die Stromhauptleitung aus dem Ort verlegt werde. Der Zeitplan dafür stehe noch nicht, aber die Verlagerung sei sicher. Auf die Anfrage Hans-Michael Rößler (SPD) zur Zukunft des Wochenmarktes erklärte Kappenstein, dass man an dem Thema dran sei und es ganz sicher eine Zukunft für den Wochenmarkt in Ketsch gebe.

So ist es korrekt

Beim Bericht zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Ketsch schlich sich eine kleine Ungenauigkeit ein. Die Grünen-Fraktion legt Wert darauf, dass ihre Ablehnung des Tagesordnungspunktes „Außengestaltung Neurottschule“ mit Kosten von 630 000 Euro nicht ausreichend dargestellt wurde. Denn mit den 630 000 Euro werden nur die Arbeiten des ersten Bauabschnittes abgedeckt. In der Folge gibt es noch einen zweiten Bauabschnitt mit über 270 000 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich also auf fast eine Millionen Euro. Das ist in den Augen der Grünen zu viel. ske

