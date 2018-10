Gute Pflege gibt es nicht zum Nulltarif

Ketsch.Der Film „Quartett“, Dustin Hoffmans Regiedebüt, machte den Auftakt beim Filmfestival der Generationen im Central Kino. Es gehört zum Format, dass im Anschluss an den Streifen eine Experten-Diskussion folgt, um das Thema zu vertiefen. Michaela Issler-Kremer, Leiterin des Seniorenbüros der Gemeinde, begrüßte deshalb auch Dr. Gabriele Ensink vom Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg. Sie ist Pflegewissenschaftlerin und leitet einen Studiengang für zukünftige Lehrer in Pflegeausbildungen an beruflichen Schulen.

„Quartett“ führt nach Großbritannien in die komfortable Seniorenresidenz Beecham House, wo überwiegend pensionierte Opernsänger wohnen. Jedes Jahr am 10. Oktober, dem Geburtstag von Giuseppe Verdi, organisieren die Freunde Cissy, Reginald und Wilfred ein Galakonzert. Dabei sollen edle Spender den Bestand ihrer Residenz sichern. Im ganzen Haus Musik, es wird emsig geübt. Zu den drei Freunden gesellt sich Jean, allerdings wie eine Diva als Störfaktor. Sie war einst, immerhin neun Tage lang, mit Reginald verheiratet.

Auch sonst geht es nicht immer friedlich zu. Zwar wird geflirtet und geküsst, aber beim Rasenspiel pflegten die Herren eine rüde Gassensprache in der Beurteilung weiblicher Anatomie. Ungeniert verrichten sie ihre Notdurft im Gebüsch und erzählen von der Prostata, die bis zu fünfmal den nächtlichen Schlaf ruiniert. Doch alte Liebe rostet nicht – es kommt zum Happy End. Das befreundete Trio wird zum Quartett, die Konzertgala bejubelt und das Weiterbestehen der Seniorenresidenz ist gesichert.

Demenzdorf nahe Amsterdam

In der anschließenden Gesprächsrunde befanden Moderatorin Doris Steinbeißer und Dr. Gabriele Ensink, dass die Pflegekräfte im Film erfreulich gut davongekommen sind. Da spiegele sich das echte Leben mit allen Facetten wider. Einer wissenschaftlichen Untersuchung zufolge sind bei uns alte Menschen am glücklichsten: Sie schwelgen in schönen Erinnerungen an ihre Vergangenheit.

Dr. Ensink erzählte von einem holländischen Konzept im Demenzdorf bei Amsterdam. Dort leben sie in Gruppen von sechs Personen mit gleichen Interessen wie eine Familie zusammen. Pflegekräfte helfen beim Einkaufen und bei der Verpflegung. Überhaupt zahlen alle Niederländer zehn Prozent ihres Einkommens in den Pflegetopf, der eine ordentliche Versorgung in Holland gewährleistet. Schließlich bekomme man nirgends gute Pflege zum Nulltarif. Dr. Ensink erinnerte sich an den Aufschrei hierzulande bei Einführung der Pflegeversicherung. Als besonderes Anliegen erwähnenswert sei die Tatsache, dass zufriedene Pflegebedürftige erheblich weniger Psychopharmaka benötigten. gp

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.10.2018