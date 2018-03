Anzeige

Die Damen haben einen lauschigen Platz im Eingangsbereich vom Wohnmarkt Keilbach gefunden. Draußen unter dem Pavillon duftet es derweil verlockend. Im Holzkohle-Kugelgrill der Marke Weber garen vorgeräucherte Hähnchenkeulen, der würzige Geruch zieht an.

Hähnchenkeulen und Currywurst

Nach etwas mehr als zwei Stunden sind die Unterkeulen durch und können gekostet werden. „Sehr lecker“, attestieren die Besucher. Im Dutch-Oven auf dem Gasgrill der Genesis-Reihe köchelt derweil die Gyrossuppe aus eingelegtem Fleisch, mit viel Gemüse und Schmand angerichtet. Ein heißes Gaumenvergnügen, das noch dazu sehr angenehm nach griechischen Kräutern schmeckt.

Nebenan werden kleine Bällchen aus Pfannkuchenteig mit Speck gegart – ein fluffiges Geschmackserlebnis. Das ist lediglich von den knusprigen Hähnchen-Zitronen-Spießen und der Currywurst mit selbstgemachter Soße zu toppen. So viel Gaumenspaß wie es draußen gibt, so viele Angebote locken nach drinnen in die Ausstellung rund um Küche und Wohnen, wo eine fachversierte Beratung und ungestörtes Probesitzen angesagt sind. Im Bereich der Weber-Grills und des Zubehörs finden sich zahlreiche „Tester“ von draußen wieder und einige Grills zum Hauspreis werden ebenso mitgenommen wie einige Gadgets, die das Grillerlebnis zur ganzheitlichen Erfahrung werden lassen. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.03.2018