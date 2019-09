Hähne krähen um die Wette

Ketsch.Der Kleintierzuchtverein veranstaltet am Sonntag, 15. September, in seiner Zuchtanlage das Hahnenwettkrähen unter dem Motto „Patenschaft übernehmen! Preise gewinnen!“. Neu ist, dass Erwachsene am Wettbewerb teilnehmen können. Die Kleintierzüchter bieten Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit, für die Dauer des Wettkrähens die Patenschaft für die von den Züchtern bereitgestellten Hähne zu übernehmen. Jeder Teilnehmer darf sich vor Beginn einen Hahn aussuchen. Der Hahn mit den meisten Krähern gewinnt – vergeben werden erste bis dritte Plätze. Die Tiere gehen danach in die Obhut ihrer Züchter zurück.

Das Wettkrähen findet von 11 bis 11.30 Uhr statt. Eintritt ist frei. Anmeldung vor Ort ab 10 Uhr. Informationen gibt es beim stellvertretenden Vorsitzenden Peter Schmidt, Telefon 0170/3 23 19 95. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 07.09.2019