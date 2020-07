Hagel wie Tennisbälle

Ketsch.Einige werden sich noch gut an den 22. Juli 1995 erinnern: Das Orkantief „Emily“ wütete über Baden-Württemberg und richtete unter anderem im Ortskern von Ketsch große Schäden an. Hagelkörner, die die Größe von Tennisbällen hatten, zerschlugen Dächer, Ziegeln sowie Fenster und verbeulten Autos.

Ketsch wurde sogar zum Notstandsgebiet erklärt. Neben dem Technischen Hilfswerk und dem Deutschen Roten Kreuz eilten auch Bundeswehreinheiten der Gemeinde und ihren Bewohnern zur Hilfe. Insgesamt herrschte unter der Bevölkerung eine große Hilfsbereitschaft. Laut Angaben der Versicherungen belief sich der Gesamtschaden in dem Ort auf rund 40 Millionen Euro.

Wer kann davon berichten?

Wir erinnern in dieser Ausgabe nicht nur an den Orkan und dessen Auswirkungen, sondern suchen weitere Zeitzeugen, die das schlimme Unwetter 1995 live miterlebt haben. Wer kann sich erinnern, hat sogar Fotos gemacht oder berichtet darüber, wie auch im Kleinen aufgeräumt und geholfen wurde? Wir freuen uns über Zuschriften mit dem Betreff Hagel an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Postzusendungen oder auch Anrufe unter der Nummer 06202/205-300 (montags bis freitags, 9 bis 16.30 Uhr). sz

