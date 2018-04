Anzeige

Der 23-Jährige ist überglücklich: „Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte: Trotz eines Meniskusrisses ins Halbfinale einzuziehen – das war mein großes Ziel. Und das habe ich geschafft.“ Dass seine Familie in Ketsch ebenfalls stolzerfüllt ist, das versteht sich bei 36,3 Kilogramm, die Christos in den acht Wochen im Camp purzeln ließ, von selbst. Christos betont: „Ich wollte auch deshalb unbedingt ins Halbfinale, weil ich wusste, dass dann ein ,Homecoming’ gedreht wird.“

Das werden die Fernsehzuschauer nächste Woche sehen. Die achte und letzte Woche im Abnehm-Camp war derweil extrem für Christos. „Ich war krank, hatte mir einen Magen-Darm-Virus eingefangen und einen Tag musste ich sogar ins Krankenhaus.“ Dennoch biss der Ketscher auf die Zähne und absolvierte das vorgegebene Programm.

Zum Beispiel die Challenge: „Ich bin zwar als Letzter durchs Ziel. Aber ich war mega-zufrieden mit mir. Mein Ziel war einfach nur durchzuhalten.“ Achtmal mussten die acht verbliebenen Schwergewichte in einem Steinbruch einen Parcours durchlaufen. Es ging bergauf und bergab. Auf dem Rücken erschwerte ein Rucksack mit exakt den Kilos, die jeder Teilnehmer bis dato runtergemacht hatte, das Fortkommen. Pro Runde durften sich die Protagonisten zwar um die jeweilige Wochenabnehmleistung erleichtern – eine Tortur blieb es allerdings auf jeden Fall.