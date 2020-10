Hallo ihr Zweibeiner,

hallo liebe Leser,

seitdem mein Herrchen am Rad gedreht hat, also ich meine an der Uhr (ihr erinnert euch vielleicht noch – ich berichtete), ist es jetzt gerade bei der letzten Gassirunde des Tages manchmal schon etwas dunkel.

Neulich, ich hatte gerade so schön gedöst, als „Monsieur“ meinte, wir sollten noch mal rausgehen, und da habe ich mit meiner Schnauze einen ganz ungewöhnlichen Geruch aufgenommen. Es roch so ähnlich wie die Suppe, die sich mein Herrchen kürzlich gekocht hatte. Allerdings waren wir ja draußen und nicht in der Küche – das war schon sehr seltsam.

Und ich war gerade so entspannt und gelassen am Schnuppern, als mich plötzlich zwei große, leuchtende Augen anglotzten – und das auch noch direkt auf meiner Höhe! Ich bin erstmal ein Stück zurückgesprungen, habe mich aber dann wieder etwas angenähert.

Es handelte sich um einen komisch riechenden, runden, orangenen Kopf mit Augen, Nase und Mund, der auch noch von innen leuchtete. Mein Herrchen sagte nur weltmännisch: Marley, das ist nur ein Kürbis, der steht da wegen Halloween!

Hallo Wien, hallo wach oder hallo was noch mal? Verstehe ich nicht! Warum stehen denn jetzt diese glotzenden runden Teile vor oder an den ganzen Häusern herum? Euch Zweibeiner und eure Sitten und Gebräuche verstehe, wer will. Aber jetzt kommt’s.

Laufe ich nicht gestern völlig nichts ahnend in meinen Garten und da steht plötzlich auch so ein Kollege herum. Ich musste natürlich erst mal wieder schnuppern und die Besonderheit dieses Gesellen auf Herz und Nieren prüfen.

Nach eingehendem Test sage ich: „Also gut, soll der Kugelkopf da eben stehen und grinsen. Im Moment verhält er sich eher passiv.“ Doch er sollte meine Blicke verstanden haben: Denn Vorsicht, wenn er sich Richtung Küche aufmacht und es auf meinen Fressnapf abgesehen hat, dann hört der Spaß ganz schnell auf, dann lernt er mich mal richtig kennen ... Halloween hin oder Hallo-was auch immer her!

Euer Marley csc

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.10.2020