Handball ausprobiert

Die TSG-Spieler haben witzige Stationen für die Schüler aufgebaut. © Knobloch

ketsch.Insgesamt 13 fleißige ehrenamtliche Helfer der Handballabteilung der TSG, darunter viele Jugendspieler, Trainer und Aktive, machten sich auf den Weg in die Grundschulen zum Grundschulaktionstag des Badischen Handball-Verbands. Die zehnte Auflage stand unter dem Motto: „Lauf dich frei! Ich spiel dich an!“ Bei diesem Projekt der drei Handballverbände in Baden-Württemberg nahmen im vergangenen Jahr mehr als 31 000 Schüler aus knapp 600 Grundschulen teil.

An den Schulen in Ketsch schwappte die Begeisterung für den Sport schnell auf die rund 110 Zweitklässler über. Diese probierten sich nach einem gemeinsamen Aufwärmen an verschiedenen Stationen aus. Danach ging es bei einer Runde „Würfelball“ so richtig zur Sache, bevor jedes Kind eine Urkunde und ein kleines Präsent bekam. Ein Dank galt den Helfern, Schülern und Lehrern für die Unterstützung. Die TSG-Handballer freuen sich darauf, möglichst viele der Kinder im Vereinsjugendtraining wiederzusehen. zg

