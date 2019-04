Hannelore Hilbrich ist noch spielfreudig

Ketsch.Der Bridge-Club feierte den 95. Geburtstag seines Mitglieds Hannelore Hilbrich und gratulierte der Jubilarin, die in Speyer mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn lebt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Sie hat in ihrem Heimatclub seit der Gründung vor 60 Jahren regelmäßig an den Turnieren teilgenommen. Seit Oktober 2000 ist sie Zweitmitglied im Ketscher Verein, wo sie regelmäßig und erfolgreich spielt.

Hannelore Hilbrich ist bei den Mitgliedern beliebt, heißt es weiter. Der Verein wünscht ihr Gesundheit und weiterhin viel Spaß und Freude an ihrem Hobby. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.04.2019