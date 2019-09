Harald Mode und Peter Hambsch siegen

Ketsch.Beim Abangeln des Angelsportvereins 1928 gewannen Harald Mode bei den Altsenioren und Hans-Peter Hambsch bei den Senioren. Insgesamt hatten sich 19 Altsenioren am Anglersee postiert. Die neun Senioren warfen an den Rheininselbuhnen die Angelruten aus. Letztlich brachten die Senioren im Vergleich mit den Altsenioren das doppelte an Fanggewicht auf die Waage. Gefangen wurden neben Brassen, Karpfen, Rotaugen, Grundeln und Barschen auch Nasen, Döbel sowie Schleien.

AsV-Sportwart Hans-Peter Hambsch – der Sieger bei den Senioren – dankte allen aktiven Anglern für deren Teilnahme sowie dem Organisationsteam für die Durchführung der Veranstaltung und ehrte die Sieger gemeinsam mit seinem Sportwart-Kollegen Kai-Uwe Gengenbacher.

Für einen geselligem Abschluss, wie es sich beim Abangeln gehört, sorgten Ilse Scheer und Uwe Dobler bei einer leckeren Gulaschsuppe. Den Getränkeausschank hatte Herbert Hüpsel übernommen, dem Junganglerin Ann-Katrin Kaufmann assistierte. wm

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019