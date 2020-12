Hauptpreis: Das gesamte Kino für sich allein haben

Ketsch.„Wollten Sie schon immer einmal ihren Lieblingsfilm im Kino ganz privat nur mit Ihren Liebsten zusammen erleben?“, fragt das Team des Central Kinos: Mit dem „Christmas-Special 2020“, der Weihnachtsaktion des Central, könne dieser besondere Wunsch in Erfüllung gehen. Der Trägerverein verlost eine individuelle Kinovorstellung, die man mit Freunden im kommenden Jahr genießen kann. Mit der Teilnahme an der Aktion unterstützt man das Central in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten und hat eine einmalige Gewinnchance, teilt das Kinoteam mit.

Ab Samstag, 12. Dezember, können Tickets für das „Christmas-Special 2020“ erworben werden. Die „Weihnachts-Geister-Vorstellung“ ist auf der Homepage (www.central-ketsch.de) im Programm unter dem 24. Dezember zu finden. Jedes Ticket kostet 15 Euro und nimmt an der Verlosung Teil.

Unsere Glückfeen oder -elfen werden dann am 29. Dezember aktiv und ziehen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen) die Gewinner. Hauptpreis ist ein individueller Kinoabend mit Film nach Wahl, der zweite Preis ist eine Central-Guthabenkarte im Wert von 50 Euro und der dritte Preis kommt als Central-Guthabenkarte im Wert von 30 Euro daher.

Die Tickets für die Verlosung können die Teilnehmer direkt online kaufen, wie es schon bei regulären Kino-Vorstellungen möglich ist. Zum anderen können Interessenten bei Buch- und Manufakturwaren Hönig in der Hockenheimer Straße in Ketsch Tickets erwerben. Oder direkt im Kino an den beiden letzten Adventssamstagen, am 12. Dezember und am 19. Dezember, öffnet das Kino von 15 bis 18 Uhr. Das Kinoteam bietet dann frisches Popcorn für den Heimkino-Abend, Guthabenkarten für den weihnachtlichenGabentisch und Tickets für das „Christmas Special 2020“ an. zg

