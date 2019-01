Haushalt auf der Agenda

Ketsch.Der Gemeinderat kommt in seiner ersten Sitzung nach dem Jahreswechsel am Montag, 21. Januar, um 18.30 Uhr zusammen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das laufende Jahr stehen bei der öffentlichen Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses ganz oben auf der Tagesordnung. Der Haushaltsplan wurde im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 12. November bereits eingehend vorberaten.

Neben dem Haushaltsplan soll es auch um die Wirtschaftspläne des Wasserversorgungsbetriebs und des Abwasserbetriebs gehen. Die Gemeinderäte befassen sich ferner mit dem Gemeindewahlausschuss, schließlich werden am 26. Mai der Gemeinde- und der Kreistag neu gewählt.

Die Freiwillige Feuerwehr Ketsch verzeichnet in den letzten Jahren steigende Einsatzzahlen. Bei einem Großteil dieser Einsätze werden eigene und nachrückende Einsatzkräfte mit dem Einsatzleitfahrzeug geführt und koordiniert. Daher ist es notwendig, ein Fahrzeug zu haben, das in Sachen digitaler Kommunikationstechnik, EDV-Technik und Telefonie moderne Ansprüche erfüllt. Das mittlerweile 16 Jahre alte Fahrzeug der Wehr kann hier nicht mehr mithalten, weshalb es nach dem Feuerwehrbedarfsplan 2017 ersetzt werden soll. Als weiterer Punkt, den es abzuarbeiten gilt, kümmern sich die Ratsmitglieder bei der Neugestaltung des Marktplatzes um die Auftragsvergabe für Straßenbau und Pflasterarbeiten. mab

