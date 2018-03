Anzeige

Das neue Maifest-Konzept sieht vor, dass die Grünfläche vor der Rheinhalle, die quasi ein Dreieck bildet, zentraler Anlaufpunkt des Fests wird. Die Verkaufszelte und Stände der Vereine werden an der Grünfläche auf den Zufahrtsstraßen zur Rheinhalle gruppiert. So entsteht eine heimelige Atmosphäre, erst recht, wenn das Wetter gut wird, da die Bäume Schatten spenden. Marco Sturm hat freilich schon gutes Wetter bestellt.

Die Bühne wird „Im Bruch“ aufgebaut, ist im Vergleich zu den Vorjahren um 180 Grad gedreht und weist nun Richtung Rheinhalle. Das hat nicht zuletzt den Vorteil, dass die Hauptschallrichtung vom Ort weg weist.

Auf Freitag und Samstag verlegt

Das Organisationsteam hat sich dafür entschieden, das Maifest auf Freitag und Samstag zur legen und auf den Sonntag zu verzichten. Am Freitag wird es Rockmusik geben, am Samstag eine Mischung aus Pop, Stimmungs- und Tanzmusik. Alsbald könne angekündigt werden, welche Bands am 25. und 26. Mai auftreten.

Das Maifest ist der Nachfolger des Straßenfestes. Als im Jahr 2006 die Anmeldezahlen für eine belebte Schwetzinger Straße nicht mehr genügten, wanderte das Straßenfest in die Bahnhofsanlage. 2008 organisierte es die Gemeinde, 2009 übernahm die IG. Ab 2010 wurde die Veranstaltung als Maifest organisiert. Da die Beschwerden der Anwohner zunahmen, verlegte die IG das Maifest 2011 aufs Bruchgelände. Die Gemeinde hatte für die nötige Infrastruktur dort gesorgt. Dieses Jahr findet das Maifest zum achten Mal im Bruch statt. „Unsere sechs Vereine haben ein Gemeinschaftsgefühl“, sagt Gerd Welker, der als Vorsitzender der Naturfreunde und des Tauchsportvereins zwei Vereine repräsentiert. Und sie seien bereit, das Kostenrisiko zu tragen. „Wenn es funktioniert, wie wir uns das vorstellen, wird das Maifest auch wieder größer“, sagt Marco Sturm.

Wie IG-Vorsitzender Jürgen Kugler erklärt, seien vergangenes Jahr über 20 Vereine beteiligt gewesen. Auch dieses Mal beseht die Möglichkeit, sich vorzustellen. So seien der Seniorenbeirat, der Jugendbeirat oder die Parteien mit von der Partie. „Das Maifest ist ein gemeinsames Fest, eine Plattform der Ketscher Vereine“, betont Kugler.

„Wir machen das Maifest, um uns zu präsentieren. Das ist Öffentlichkeitsarbeit und unsere Mitglieder können noch mehr zusammenwachsen und Spaß haben“, sagen die Vereinsvertreter unisono. Wenn dann noch etwas hängen bleibt und die jeweilige Vereinskasse ein wenig auffüllt, würden sich die Protagonisten auch nicht beschweren.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.03.2018