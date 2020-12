Heimische Tierarten und ihre Lebensräume

Ketsch.Auch 2021 dürfen sich die Schüler der Neurottschule, der Alten Schule und der Kurt-Waibel-Förderschule wieder an dem Kalender „Wilde Welten“ erfreuen. Im Auftrag des Angelsportvereins 1928 überbrachte Jugendwartin Nina Kaufmann mit Tochter Janet einen Stapel der neuen Wandkalender.

Die Kalender sind Teil der naturpädagogischen Arbeit des Landesfischerei- und des Landesjagdverbandes Baden-Württemberg, um Schüler über Arten und Lebensräume von land- und wasserlebenden Tieren in unserem Umfeld zu informieren und um Anregungen für den schulischen Unterricht zu geben. Im monatlichen Wechsel werden jeweils land- und wasserlebende Tiere vorgestellt. So wird zum Beispiel der inzwischen schützenswerte Hering, als Fisch des Jahres 2021, beschrieben, aber auch der Barsch oder Edelkrebs. Von den heimischen Säugetieren sind unter anderem die Lebensräume von Fuchs, Hase und Co., aber auch von Waschbär, Uhu und Hirsch zu finden.

Fischmobil anfordern

Mit großem Interesse nahm die stellvertretende Schulleiterin Christine Franz-Villinger die Kalender vor dem Weihnachtsbaum der KWS–Aula entgegen, erfreute sich an den ansprechenden Tierbeschreibungen und war sich sicher, dass auch die Schüler ihre Freude daran haben werden.

Die ASV-Jugendwartin Nina Kaufmann informierte schließlich darüber, dass weiteres Schulungsmaterial, wenn gewünscht, beim Fischereiverband von Schulen angefordert werden könne – so auch ein sehr gefragtes Fischmobil – und hoffte darauf, dass die derzeit ruhende Jugendarbeit des Angelsportvereins 1928 im nächsten Jahr wieder aufgenommen werden kann.

Und Joachim Rumold, Rektor der Neurottschule, begrüßte beim ASV-Besuch nicht zuletzt, dass die Kalenderübergabe ein Stück Normalität in diesen verrückten Corona-Zeiten bedeute. wm

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.12.2020