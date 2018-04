Anzeige

Ketsch.Marcel Niederberger hat am Freitag, 25. Mai, ein Heimspiel. Der Ketscher spielt in der Band „Bongaz“ Gitarre und tritt mit seinen Musiker-Kollegen beim Maifest auf. „Jeder von uns hat eine professionelle musikalische Ausbildung genossen – wir spielen aber ,just for fun’“, sagt der 28-jährige Experte für Human Machine Interfaces bei Pepperl und Fuchs.

Gerade habe die Saison mit dem Auftritt beim Monkey Jump in Idstein am Wochenende begonnen. Die Mannheimer Band „Bongaz“ hat sich aufs Covern spezialisiert, wobei die insgesamt sechs Bandmitglieder den Songs zuweilen einen rockigen Anstrich verleihen. „Darauf sind wir auch jetzt wieder angesprochen worden – das ist eben der Bongaz-Stil“, sagt Marcel Niederberger und lacht.

Auch Brühler dabei

Im Repertoire neu aufgenommen sind beispielsweise Ed Sheerans „Galway Girl“, „In the End“ von Linkin Park oder „Wannsee“ von den Toten Hosen. Angestimmt werden aber auch Stücke von Katy Perry oder Pink. „Uns zieht es meist Richtung Pfalz oder Hessen“, erzählt Marcel Niederberger über die 2005 gegründete Band, weshalb sich der sympathische Ketscher umso mehr auf das Heimspiel beim Maifest freut.