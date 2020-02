Heimspiel mit Frühstück für Robert Schickle

Ketsch.„Salon du Jazz“ aus Karlsruhe gestaltet am Sonntag, 16. Februar, ab 11 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus ein besonderes Jazzfrühstück.

Die instrumentale, zeitlose Musik von „Salon du Jazz“ ist vielfältig und oft genreübergreifend. Die Kompositionen der Band mit ihren eingängigen Melodien sind von Urlaubsorten, von Karlsruher Lokalitäten oder auch von literarischen Eindrücken inspiriert. „Salon du Jazz“ begeistert bei seinen Konzerten immer wieder die unterschiedlichsten Zuhörergruppen, so dass nicht nur ausgesprochenen Freunde des Jazz auf ihre Kosten kommen, heißt es im Begleittext zur Veranstaltung.

Lautmalereien und Soli

Charakteristisch sind das ausdrucksvolle Spiel des Alt-Saxofonisten Moritz Koch und die Lautmalereien und schwungvollen Soli von Jochen Ebert an der akustischen Gitarre. Dieter Seiferling am Kontrabass und der aus Ketsch stammende Robert Schickle am Percussion vervollkommnen das Spektrum mit ihrem dynamischen und ideenreichen Groove. Schickle spielt dabei ein originelles Percussion, das in erster Linie aus einem Cajon besteht und durch ausgewählte Schlagzeugelemente ergänzt wird. Seit einem Auftritt beim SWR-Fernsehen ist das Quartett über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus bekannt. Eintrittskarten gibt es für 16 Euro (Vorverkauf) und für 19 Euro (Tageskasse). Im Eintrittspreis enthalten sind kleine Speisen und Kaffee. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.02.2020