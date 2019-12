Heinz Eppel hat wesentlichen Anteil am Vereinsleben

Ketsch.Der Umweltstammtisch feierte stimmungsvoll Weihnachten – im adventlich geschmückten Bootshaus stellte stellvertretender Vorsitzender Matthias Ihrig als „sehr zeitintensives Hauptthema“ die geplante Kiesgrube im Entenpfuhl dar, bei dem der Umweltstammtisch den Startschuss zur Information der Öffentlichkeit und die Gründung der Bürgerinitiative „Rettet den Entenpfuhl“ in Schwetzingen gegeben habe.

Das Thema werde den Verein noch einige Zeit begleiten, auch wenn die Haupttätigkeiten nun bei der Bürgerinitiative lägen, in der der Umweltstammtisch durch deren Sprecher Heinz Eppel sehr gut vertreten sei.

Apropos: Besonders bedankte sich der Vorstand in diesem Jahr bei Heinz Eppel, der – obwohl erst seit wenigen Jahren dabei – trotzdem schon einen ganz wesentlichen Anteil am Vereinsleben habe, hieß es. Für seinen Einsatz bedankte sich die Vereinsführung mit einem kleinen Präsent. Im kommenden Jahr werden die Mitglieder wieder beim Obstbaumschneiden, beim Naturerlebnis-Tag oder beim Kinderferien-Programm der Gemeinde, das zuletzt von Iris Schlampp bestens organisiert worden sei, gefordert sein, blickte Matthias Ihrig voraus.

Müllsammelaktion und Apfelfest

Zu den etablierten Aktionen, wie die Teilnahme an der Müllsammelaktion der Gemeinde gehöre auch das Apfelfest nach den Sommerferien. Das interne Fest habe sich zu einem „Highlight“ des Vereinsjahres entwickelt. Die Verwertung der Äpfel und der gemeinsame Nachmittag mit Gästen anderer Umweltorganisationen seien fest im Kalender verankert. Weiterhin werde die Digitalisierung wie auch die Vereinsorganisation Thema sein.

Viel Zeit investierten die Mitglieder auch in der Themengruppe Ketscher Rheininsel. Die regelmäßigen Spaziergänge an jedem letzten Sonntag im Monat möchte man auf jeden Fall beibehalten, zumal man hierbei einiges an Müll sammelt und entsorgt. Die Hinterlassenschaften am Forsthaus stechen dabei besonders hervor. Auch das Projekt „Rehkitzrettung“ durch Anschaffung einer Drohne mit Wärmebildkamera soll fortgeführt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 23.12.2019