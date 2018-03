Anzeige

Ketsch.Zahlreiche Aktionen und Planungen standen bei der Hauptversammlung der Seegemeinschaft Hohe Wiese auf der Tagesordnung. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ernennung von Heinz Oetzel zum Ehrenmitglied. „Du hast annähernd 40 Jahre als Kassierer die Geschicke unserer Seegemeinschaft begleitet. Und das mit hoher Kompetenz und akribischer Genauigkeit. Dafür gebührt Dir unser besonderer Dank und Anerkennung“, unterstrich Vorsitzender Udo List in seiner Laudatio.

In seinem Jahresbericht appellierte Udo List an alle Mitglieder, mitzuhelfen, wenn die Anlagen rund um den See durch junge Randalierer mit Mopeds, Vandalismus oder Umweltverschmutzung gestört, belästigt oder bedroht werden. „Das kann bei uns überhaupt nicht akzeptiert werden, wird zur Anzeige gebracht und vom Ordnungsamt der Gemeinde verfolgt.”

Vorstand und Geehrte Zweiter Vorsitzender: Ralf Versfeld. Kassenrevisor: Manfred Weik; Obleute: Bezirk 1: Helmut Gärtner, Bezirk 4: Rudolf und Stefanie Hansen, Bezirk 6: Udo List. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Heinz Oetzel. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Maria Huber und Armin Stoll. gp

„Seekuh“ rückt mehrmals aus

Zur Reinhaltung und Pflege des Hohwiesensees musste wieder eine Menge Seegras entfernt werden. Dazu rückte die „Seekuh” mit ihrer Besatzung mehrmals aus. Das Frühjahrshochwasser reichte teilweise bis an die Häuser. Auch in diesem Jahr war die Situation wieder sehr angespannt, und es stellte sich die bange Frage, ob der Kraichbachdamm und der Rheindamm wohl halten. „Die Dämme sind sicher“, unterstrich Bürgermeister Jürgen Kappenstein, „Das wird regelmäßig vom Regierungspräsidium mit den anliegenden Kommunen kontrolliert.“