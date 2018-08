Anzeige

Ketsch.Die Formation um Gitarrist, Gründer und Kopf Mike Frank, „Me and the Heat“, gehört zu den begehrtesten und abwechslungsreichsten Live-Bands in ganz Deutschland. Am heutigen Freitag um 20 Uhr sind „Me and the Heat“ auf der Festzeltbühne des Backfischfests zu erleben.

Die Bandbreite, die Mike Frank und Co. abdecken, ist enorm, reicht von Dance-Pop, Hip-Hop über Salsa, Reggae, Calypso bis hin zu Rock wie zum Beispiel AC/DC. Bei rund 150 Auftritten im Jahr übernahm „Me and the Heat“ schon den Support oder war Opener für Silbermond, Mel C, Sascha oder Fools Garden. Mittlerweile gibt es vier „Me and the Heat“-Alben und diverse Singles. Auf dem Backfischfest haben sie längst bewiesen, wie viel musikalische Qualität sie mitbringen. Wirtschaftsbetrieb und Rummel beginnen heute um 15 Uhr. mab