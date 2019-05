Helfer wachen insgesamt 258 Stunden am Beckenrand

Ketsch.Die Mitglieder der DLRG Ortsgruppe begrüßten bei der Jahreshauptversammlung zusammen mit dem Ortsgruppenvorsitzenden Michael Kapp zunächst den Bezirksvorsitzenden Volker Weselin sowie Gründungsmitglied und Ehrenvorsitzenden Rudi Rapp.

Nach den Ehrungen leitete Kapp mit seinem letzten Bericht in dieser Funktion, verbunden mit Dankesworten für seine Vorstandskameraden, zu den Berichten der Ressortleiter über. Der ehemalige Jugendleiter Athanasios Gkontokos berichtete, dass die Jugend bereits im April Marco Scanio als seinen Nachfolger gewählt hatte und stellte die neu gewählte Jugendleitung namentlich kurz vor.

Der stellvertretender Technischer Leiter Boris Kehret berichtete, dass neben 258,5 Wachstunden, die von 27 Wachgängern geleistet wurden, im Verlaufe des vergangenen Jahres jeden Montag bis zu 90 Kinder, trainiert von 35 DLRG-Mitgliedern, an der Kinderschwimmausbildung teilnahmen. Kehret konnte in seinem Bericht als Materialwart verkünden, dass der neue Vereinsbus in dieser Woche abgeholt wurde.

Der stellvertretende Ressortleiter Leonard Merz berichtete über die Aktualisierung der Vereinshomepage. Kassenwartin Susanne Stahl konnte trotz der großen Anschaffung Positives zu den Zahlen des Vereins berichten. Kassenrevisor Holger Mehrer hatte mit seinem Kamerad Tobias Kapp keine Bedenken an der Arbeit des Vorstands und stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.

Anschließend führte der Bezirksvorstand Volker Weselin, assistiert von Michael Kapp und Andreas Zipf, die Wahlen durch. Kapp übergab symbolisch die Vorstandsglocke an Boris Kehret und wünschte ihm viel Glück bei seiner Arbeit. Geschäftsführer Gerhard Huber hatte auch für den scheidenden Vorsitzenden ein persönliches Geschenk besorgt.

Der Bezirksvorsitzenden berichtete abschließend über die Entwicklung der DLRG im Bezirk und im Landesverband. zg

