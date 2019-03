Helfer wachsen schnell in Aufgabe hinein

Ketsch.Es ist 13.30 Uhr, als sich in der Neurott-Gemeinschaftsschule acht Schulkinder im Klassenzimmer in der ersten Etage einfinden. Sofort nehmen alle in den Bänken Platz und die Hausaufgabenhefte werden ausgepackt. Jeden Nachmittag unter der Woche findet in dem hellen und freundlichen Raum die Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlingskinder statt. Geleitet wird das Angebot dort von Petra Ewald, die

...