Herb enttäuschend

Baden gehen für den Spaß und für eine Tradition, die es seit zwei Jahrzehnten am Ort gibt? Keine Frage, möchte man denken, dass sich hierzu eine Promi-Mannschaft finden lässt.

Herb enttäuscht mussten die Organisatoren des Fischerstechens allerdings hören, dass es im Rathaus nicht gelungen war, ein Team aus vier Personen zu finden. Damit war einer der Hingucker zum „kleinen“ Jubiläum futsch. Was hat die rund 70 Verwaltungsmitarbeiter, also neben Chef Jürgen Kappenstein nur noch drei mit Ersatzperson, abgehalten, sich an der Gaudi zu beteiligen? Stattliche 18 Männer-Mannschaften und acht weibliche Pendants finden sich doch auch alljährlich als Minimum der Starterliste zusammen. Alles keine Hochleistungssportler und es darf ja sogar vorher geübt werden. Mal abwarten, ob es in fünf Jahren mit den „Promis“ klappt, wenn ein echtes Fischerstechen-Jubiläum ansteht.

