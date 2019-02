Herren als „heiße Ladys“

Ketsch.„Kummt wi da wodd“ lautete die Einladung zur Kolpingfasnacht. Das sollte heißen, dass man diesmal ohne feste Mottovorgabe feiern wollte. Anziehen, was der Fundus hergibt. Ein bunt kostümiertes Völkchen stellte sich dann auch rechtzeitig zur Saalöffnung ein – Petticoat-Kleid traf auf Piraten der Karibik, Eisbär auf bunte Clowns und Rokoko-Dame.

Fröhlichen Einzug in den bunt dekorierten Saal hielt Marianne Faulhaber zur Eröffnung mit Prinzessin Valentina I. und den Narrhalla-Elferräten. Bevor das Programm den weiteren Verlauf des Abends bereicherte, sollten das närrische Volk und natürlich auch die Prinzessin sich am Büfett unter dem Motto „buntes Tischtuch – jeder bringt dazu etwas mit“ stärken.

Durch ein kunterbuntes Programm moderierte Faulhaber anschließend. Den Auftakt machte die Kolpingjugend mit einer Show verblüffender Tricks. „Professor Malte“ mit „Assistentin Lisa“ machten sich mit ihrem Team physikalische Gesetze zu Nutzen und verblüfften damit die Zuschauer. Als lustige Zugabe hatten sie mit Handpuppen die „Kakalaken-Orgel“ zu bieten.

Als „heiße Ladys“ in engen Korsagen, mit High Heels und Perücken gekonnt aufgepeppt, versetzte das Männerballett der Narrhalla die Gäste in Stimmung. Mit Tanz- und Schunkelrunden hielt DJ Axel das närrische Völkchen in Schwung, dazwischen bot sich ein Abstecher in die Waikiki-Bar an. Dort servierten Pfadfinder in bunten Haiwaii-Hemden Cocktails und Sekt.

Mit einem Sketch über Beziehungsprobleme brachten Barbara Schloter und Uwe Lorenz Abwechslung auf die Bühne. Zwei Urgesteine der Kolpingfasnacht hatten sich in Schale, sprich Damenkleid mit Perücke und Hut, geschmissen und legten Lokalkolorit quasi auf den Tisch. Dieter Rey und Herbert Burkard, schon allein durch ihr Outfit ein absoluter Hingucker nebst Demotafel „Ketsch 21“ gaben Aktuelles aus Ketsch und ihrem Leben zum Besten. Zum Finale des Abends kam die Damenformation der Kolpingsfamilie durch den Saal auf die Bühne gezogen. Mütter und Töchter in fantasievollen Bollywood-Kostümen, versetzten mit indischem Flair die Zuschauer in die Filmwelt. Einstudiert nach eigener Idee von Julia Kappenstein eine tolle Darbietung. mf

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.02.2019