Auf dem Festplatz im Bruch steht heute der „Große Familientag“ mit Wirtschaftsbetrieb und Festplatzrummel an – ab 14 Uhr beginnt der Spaß für Groß und Klein. Familientag bedeutet auch, dass die Preise auf dem Festplatz ermäßigt sind. In der Zeit von 16 bis 17 Uhr ist der Nachwuchs eingeladen, sich am Kinderballonwettfliegen zu beteiligen. Die Ballons werden an der Weinlaube im Festzelt ausgegeben.

Der Abend steht im Zeichen einer neuen Band auf dem Backfischfest: die „ZAP-Gang“. Die Rockgruppe der Extraklasse hat in und um Ketsch bereits eine treue Fangemeinschaft, die sich das Spektakel sicher auch auf dem Backfischfest nicht nehmen lassen wird. Auf der Bühne wird jedenfalls „gezapt“ und das bedeutet, dass stimmungsvolle Klassiker aus Rock, Pop, Blues, Soul und Country zelebriert werden. mab