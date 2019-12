„Heute wollen wir eine Insel im Trubel sein“

Ketsch.Der Gesangverein „Sängereinheit“ mit dem Schulchor und der Orff-AG der Neurottschule beeindruckten mit ihrem Adventskonzert in der Kirche St. Sebastian.

Ruhe und Besinnlichkeit lagen in der Luft, als die Sängereinheit mit „Überall auf der Welt singt man Lieder“ begann, am Klavier begleitet von Chorleiter Konrad Knopf. „Heute wollen wir eine Insel sein. Eine Insel im Trubel der Vorweihnachtszeit“, sagte stellvertretende Vorsitzende Elvira Werner: „Lassen sie bei unserem Konzert die Seele zur Ruhe kommen und genießen sie unsere ausgewählten Musikstücke“.

Mit dem „Kalenderlied“ zauberte die „Sängereinheit“ ein Lächeln in die Gesichter der Kinder. Es folgte „Es ist Advent“, ein Gedicht vorgetragen von Elvira Werner über die dunkle Jahreszeit und die Kindheit. Bevor der Nachwuchs die „Sängereinheit“ ablöste, präsentierte der Chor sein sehr ruhiges und besinnliches Lied „Wohin du auch gehst“.

Alt und Jung gemeinsam

Mit dem Instrumentalstück „Maria durch den Dornwald ging“, in zarten Tönen auf zwei Föten gespielt, begannen der Schulchor und die Orff-AG mit dem zweiten Block. Es folgte „Komm sag es allen weiter“ von der Orff-AG begleitet, die auch mit „Ding dong die Glocken“ zu gefallen wusste. Im Lied „Walk in the Light“ war eine eindrucksvolle Solostimme zu hören, ehe mit dem Gedicht „Festlichkeit“ eine Betonung erfolgte. Nach „All right all Day“ zeigte der Applaus mit Bravorufen, dass die Kinder unter der Leitung von Barbara Reuter (Gitarrenbegleitung) und Britta Fellenberg (Sopranflöte und Orff-AG) ihre Sache toll gemacht hatten.

Zum Schluss sangen die Kinder und Erwachsenen gemeinsam. Dirigiert von Barbara Reuter und begleitet von Konrad Knopf, erklangen die Lieder „Für Alle“ und „Ich wollte nie Erwachsensein“ – das Konzert endete unter großem Beifall. zg/hl

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019