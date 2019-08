Ketsch.Leser Alexander Hielbig sandte uns dieses Foto einer Gottesanbeterin zu: Tochter Sarah spürte das tolle Exemplar im Garten in der Karlsruher Straße auf, wo es am Hibiskus-Strauch auf Beutefang ging. Von den über 2400 bekannten Arten leben in Europa 36 Arten, nur eine Art lebt in Mitteleuropa, die Europäische Gottesanbeterin, alle anderen findet man in den Tropen und Subtropen. / mab

