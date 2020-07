Ketsch.Träumen in der Hängematte, balancieren auf der Slackline, in der Matschküche kreativ sein, ganz viel über die Natur drumherum erfahren und viel Platz auf 1700 Quadratmetern im Grünen zum Toben, Spielen und Entdecken – dies und noch viel mehr können die derzeit zwölf Kinder, die in der Waldgruppe des Kindergartens Villa Pusteblume nun ihre Zeit verbringen, genießen.

Nachdem Anfang 2019 die engagierten Erzieherinnen Saskia Luksch und Laura-Romana Adler die Idee einer Außengruppe für die Villa Pusteblume konzipierten, ist nun alles umgesetzt – gestern war die offizielle Eröffnung auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins im Kreuzwiesenweg.

„Wenn ich mich umsehe, kann ich nur sagen: Hier möchte man noch mal Kind sein! Das Konzept hat nicht nur mich, sondern auch den Gemeinderat sofort überzeugt. Der Beschluss, hier diese wunderschöne Einrichtung zu bauen, wurde im September 2019 vom Gemeinderat beschlossen. Kindergartenplätze sind nicht nur in Ketsch Mangelware und hier haben perspektivisch 20 Kinder einen naturnahen und tollen Betreuungsplatz. Die Investition von rund 150 000 Euro hat sich, wenn man heute dieses schöne Gelände betrachtet und die strahlenden Gesichter der Kinder, vollumfänglich gelohnt“, sagte Bürgermeister Jürgen Kappenstein.

Seitens der Gemeinde war Hauptamtsleiter Ulrich Knörzer ebenfalls auf das in die Natur eingebettete Gelände gekommen und beide zeigten sich begeistert. Bürgermeister Kappenstein dankte insbesondere Saskia Luksch, Laura-Romana Adler und Roselinde Zeilfelder aus der Villa Pusteblume für das große Engagement bei der durchdachten Planung und liebevollen Umsetzung. Ebenso richtete sich sein Dank an Karl-Heinz Stöckler, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, für die Bereitstellung des Geländes und die stetige Kooperation.

„Wir sind seitens des Vereins sehr froh, dass hier nun dieser schöne Naturkindergarten entstanden ist. Das Gelände, auf welchem bisher Obstbäume angepflanzt wurden, ist nun optimal genutzt“, ergänzte Stöckler. Überhaupt sei es dem Verein daran gelegen, für Kinder- und Familien Möglichkeiten zu schaffen, in und mit der Natur zu leben, so würden die begehrten Parzellenplätze bevorzugt an Familien mit Kindern vergeben. Auch die Gemeinderäte Günther Martin (Grüne), Frank Müller (FWV), Alexandra Keilbach und Marco Schnepf (beide CDU) zeigten sich begeistert.

Zwei Biotoiletten

Die beiden hochwertigen mit Echtholz verkleideten Bauwagen wurden neugierig inspiziert, hier fehlt es an nichts. Tische, Stühle eine Einbauküche und einen Ruheplatz gibt es in den hellen Räumlichkeiten genauso wie zwei Biotoiletten, die ganz ohne Wasserspülung auskommen. In den Regalen findet sich Platz für Spiele und alles, was die Kinder ab drei Jahren und bis zum Vorschulalter benötigen.

Für die kühleren Tage sind zwei Öfen in die miteinander verbundenen Wägen integriert, so dass es auch im Winter hier wohlig warm ist. „Wir bekommen noch eine Wasserstation für unsere Matschküche und ein Sonnensegel. Wir schauen nun im Betrieb, was noch fehlt, aber grundsätzlich gilt bei uns weniger ist mehr“, erklärt Erzieherin Laura-Romana Adler.

So stehen der kreative Freiraum und das Entdecken der Natur im Vordergrund. Wandertage und regelmäßige Spaziergänge seien ebenso ein Teil des Konzepts wie weitere Themen der Naturpädagogik. „Wir haben Anfragen bis ins Jahr 2024 für die Waldgruppe. Bei der Entscheidung für einen Kindergartenplatz im Ort oder hier sollten die Eltern auf ihr Kind schauen. Wenn ein Kind sehr gerne bei jedem Wetter draußen ist, dann ist es hier sehr gut aufgehoben“, sagte Roselinde Zeilfelder. Mit den Kolleginnen in der neuen „Außenstelle“ sei sie immer in Kontakt. Täglich ist von 7.30 bis 14 Uhr Kindergartenbetrieb, eine neue Kollegin, Pia Mandalka, ergänzt das Erzieherinnenteam seit Kurzem. „Unser fünfjähriger Enkel Ole fühlt sich hier sehr wohl und freut sich jeden Tag auf den Kindergarten. Alles hier ist so liebevoll durchdacht und das Gelände einfach wunderschön“, bestätigte Petra Slawik aus Ketsch.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 08.07.2020