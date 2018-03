Hier wird das Ringer-Gen vererbt

Anzeige

Dann ist da die Sache mit den Straßenschuhen, die haben hier nichts zu suchen. Zum Training und bei Wettkämpfen tragen die Ringer spezielle Ringerschuhe. „Wettkämpfe, die übrigens immer sehr gut besucht sind, tragen wir in der großen Halle aus, dort gibt es für die Zuschauer ja die Tribüne“, schildert Herzog. Dass so viele Leute sich das Ringen beim nordbadischen Oberligisten anschauen, liege daran, dass man „Jungs von hier, aus der eigenen Nachwuchsarbeit“ im Verein habe, „keine eingekauften Ringer“.

Hier trifft es sich gut, dass einige schnell vorbeikommen und kurz sagen, wie sie zu dem etwas anderen Ganzkörpertraining und Sport gekommen sind, fast unisono ist zu hören: „Bei uns haben schon der Uropa, der Opa und der Papa gerungen.“ Und Ringen sei halt doch was anderes als Fußball, das habe man gesucht. Damit wäre der Tatsache der Vorbildfunktion Rechnung getragen, aber es könnte ja auch so etwas wie das „Ringer-Gen“ geben. Der KSV geht auch in die Neurottschule, bietet in einer AG seinen Sport an. Bei Ferienspielen der Gemeinde oder bei den Fußballortsmeisterschaften sind die Aktiven am Start.

„Bei der Spargelwanderung haben wir uns auch beteiligt“, hofft Herzog, dass diese Großveranstaltung, die derzeit wegen der städtischen Jubiläen pausiert, vielleicht nächstes Jahr wiederkommt.

Griffe oberhalb der Gürtellinie

Zurzeit hat der Kraftsportverein 270 Mitglieder, davon 40 Aktive, 20 Schüler und zehn bis 15 Bambinis. Jetzt geht es ans echte Ringen, die Teams gehen auf die Matte, zeigen den griechisch-römischen Stil und den Freistil. Herzog erläutert: „Ringen gehört schon seit den Olympischen Spielen der Antike zu den Disziplinen des Fünfkampfs, war aber auch Einzeldisziplin.“ Im Griechisch-römischen Stil sind nur Griffe und Techniken oberhalb der Gürtellinie erlaubt, im freien Stil ist der gesamte Körper Angriffsfläche. Zudem dürfen auch die Beine aktiv für Techniken eingesetzt werden. Ziel des olympischen Ringkampfs ist es, den Gegner mit beiden Schultern auf die Matte zu zwingen (Schultersieg). Verboten sind Schläge und Tritte sowie Hebel- und Würgetechniken.

Ein Ringkampf beginnt immer im Stand. Es gibt unterschiedliche Gewichtsklassen: bis 55 kg, bis 60 kg, bis 66 kg, bis 74 kg, bis 84 kg, bis 96 kg, bis 120 kg bei Männern; bis 48 kg, bis 51 kg, bis 55 kg, bis 59 kg, bis 63 kg, bis 67 kg, bis 72 kg bei Frauen.

„Wir hatten auch schon Frauen im Verein, derzeit jedoch nicht“, bedauert Herzog, weiß aber, dass ab und an Mädchen in die Schultrainings reinschauen – das lasse hoffen. Derweil klatschen die Körper immer wieder auf die Matte, messen die Sportler ihre Kräfte und feilen an Techniken.

