Hönings stellen ihre Lieblingsbücher vor

Ketsch.Zwei besinnliche Stunden Auszeit inmitten des Trubels hektischer Vorweihnachtszeit, schenkte das Ketscher Geschäft „Buch & Manufakturwaren“ seinen Gästen. Wie jeden dritten Donnerstag des Monats, stand „Heute Abend bei Michelfelders“ auf dem Programm. Inhaberin Gabriele Hönig öffnete diesmal unter dem passenden Motto „Mein Lieblingsbuch – Einstimmung auf Weihnachten“ nach Feierabend ihre Türen. Gabriele Hönig und ihr Ehemann empfingen die Gäste mit liebevoll dekorierten Tischen, kleinen Gaumenfreuden und heißem Punsch und der Einladung, den Erzählungen zu lauschen oder auch selbst besinnliche Lieblingsgeschichten vorzutragen.

Die Gastgeberin machte Vorfreude auf die Events im neuen Jahr; europäische Krimireisen, Mundart-Vorträge und Whisky-Tasting stehen unter anderem auf der Veranstaltungsliste ihres Geschäfts. Der Abend „Einstimmung auf Weihnachten“ lieferte ein Potpourri kurzer Geschichten und Gedichte rund um unangebrachte Weihnachtsgeschenke, doppelte Weihnachtsmänner, himmlische Nothilfe sowie der Erfüllung von Herzenswünschen und Dankbarkeitslisten.

Hönigs ließen die Zuhörer an der berührenden, wahren Geschichte der achtjährigen Virginia O’Hanlon teilhaben, die vor mehr als 100 Jahren in einem Leserbrief der New York Sun die dringende Frage stellte, ob es denn einen Weihnachtsmann gäbe. Ihr Brief wurde 1897 mit der berühmten Antwort „Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann“, in der Zeitung veröffentlicht und stieß bei den Menschen auf enorme Resonanz. Fortan erschien der Briefwechsel über viele Jahrzehnte zur Weihnachtszeit in der Zeitung.

„Ich möchte unseren Gästen eine atmosphärische Veranstaltung bieten. Und etwas Ruhe einkehren lassen“, so Gabriele Hönigs Wunsch, deren Herz für die Bücher schlägt. 2012 wagte die ehemalige Controllerin den Quereinstieg und leitet seitdem mit ihrer Kollegin Nina Schmidt den hübschen Laden in der Hockenheimer Straße. „Buch & Manufakturwaren“ versteht sich jedoch keinesfalls als reiner Buchladen, sondern bietet eine buntgemischte Palette verschiedener Events an. gab

Info: Alle Termine gibt es auch unter www.buch-manufakturwaren.de.

