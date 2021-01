Holzig oder krautig?

Es ist ein Klischee, das uns Deutschen anhaftet – und wie so oft hat es einen wahren Kern: Wir sind Weltmeister im Abfalltrennen. So mancher ausländische Gast ist verwundert bis irritiert, wie exakt wir bereits zu Hause unseren Müll aufteilen. Neben dem Restmüll gibt es den Biomüll, dazu kommen Gelbe Tonne oder Gelber Sack, das Altpapier dazu oder separat. Das Altglas, bisweilen sortiert nach Weiß, Braun und Grün, ist hingegen nicht zu verwechseln mit altem Glas, beispielsweise in Fenstern oder Spiegeln. Batterien, Bauschutt und Altreifen bilden Sonderfraktionen, genau wie die allerlei Schadstoffe.

Und doch kann man auch als Deutscher noch dazulernen: Im neuen Ketscher Wertstoffhof gibt es die Varianz zwischen „Grünschnitt holzig“ und „krautig“. Während so mancher Bürger während des Lockdowns vielleicht endlich einmal die Zeit findet, seine Gartenabfälle im Hinblick auf die exakte Unterscheidbarkeit holziger oder doch eher krautiger Eigenschaften zu untersuchen, steige ich bei der Unterscheidung zwischen Altholz A III und Altholz A IV wirklich endgültig aus.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 18.01.2021