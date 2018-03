Hotspot zur Unterstützung der Online-Recherche

Büchereileiterin Barbara Breuner (v. l.), Elvira Sutterer und Kerstin Mustroph vor dem neu eingerichteten Regal zum Thema Flucht und Deutsch als Fremdsprache im Eingangsbereich. © Brückl

Ketsch.Die Gemeindebücherei ist neuerdings mit Wlan ausgestattet. „Jeder Besucher kann sich via Handynummer am Hotspot anmelden, bekommt dann einen Zugangscode per SMS zugeschickt und kann lossurfen“, erklärt Barbara Breuner, die Leiterin der Bücherei.

Das werde nicht zuletzt von Kindern und Jugendlichen genutzt, die beim Recherchieren und Lernen natürlich online sein wollten „und ihr

...

Sie sehen 15% der insgesamt 2626 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.02.2018