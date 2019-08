Hüpfend genießen

Ketsch.Das Abschlusswochenende des Backfischfests läuten „Me and the Heat“ ein – der Freitag ist also musikalisch in den Händen von Professionellen, über die man aufgrund ihrer regionalen (und überregionalen) Bekanntheit eigentlich nicht mehr viel sagen muss. Außer vielleicht: „Ja, ich bin wieder mit dabei auf der Bühne“, sagt Frontmann Mike Frank.

Denn vergangenes Jahr wurde der Hockenheimer von dem einen oder anderen eingefleischten „Me and the Heat“-Fan schmerzlich vermisst. Er habe sich den Auftritt einfach mal anschauen wollen. „Ich muss nicht immer dabei sein“, sagt Mike Frank. Ganz im Sinne der Philosophie bekomme der Besucher stets die gleiche Qualität und Party, nur darauf komme es an. „Me and the Heat“ – „Ich und die Hitze“ stelle eben keine Person in den Mittelpunkt. „Das Konzept ist nicht von Gesichtern abhängig“, betont Frank.

Wurth und Dallaway

Von ihm einmal abgesehen seien die gleichen Künstler wieder beim Backfischfest mit dabei wie im vergangenen Jahr. Und wer „Me and the Heat“ zuletzt beim Lichterfest in Schwetzingen erlebt hat, muss damit rechnen, dass nun der Party-Faktor von den Profimusikern deutlich betont wird. „Das Lichterfest ist ein Happening. Da kann ich auch mal eine Ballade spielen“, sagt Mike Frank. Nun, auf der Festzeltbühne im Bruch, sei eher hüpfen angesagt. Freuen darf man sich unter anderem auf Cornelius Wurth. Der Römerberger Multiinstrumentalist, Live- und Studiomusiker wird zudem von Marvin Dallaway garniert, dessen Entertainment-Qualitäten durch das Können mit der Trompete ergänzt wird. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 09.08.2019