Humor-Brummi?

Es ist halt Fasching. Da herrschen andere Sitten und Bräuche. Gestern wurden den Männern die Krawatten abgeschnitten – und am Mittwochnachmittag wurde dem Brummi-Fahrer unten auf dem Bild bereits der Weg in Ketsch abgeschnitten, hahaha, ist halt so in der fünften Jahreszeit.

Wie fasnachtssicher der Lkw-Lenker tatsächlich ist, war nicht zu eruieren. Aber Leser Klaus Tremmel, der uns das Foto dankenswerterweise zur Verfügung stellte, beschrieb die Szenerie am Platze, wo sich Scheffelstraße und Bahnhofsanlage mit der Gutenbergstraße treffen, als langanhaltend. 20 Minuten rangierte der Fahrer, ehe er sich für Abwege entschied. Erwischt haben dürfte er vor allem Hundehaufen. Zuvor war am weißen Auto links kein Vorbeikommen. Auch ein bemerkenswert hilfsbereites Vierer-Männer-Gespann, das den Pkw mit vereinten Kräften weiter auf den Gehweg wuchten wollte, scheiterte.

Wenn’s nur der Karneval wäre, aber es wird halt auch viel gebaut gerade. Schwetzinger Straße und Marktplatztrasse sind gesperrt. Da werden die Routen schon rar und eine gewisse Ortskenntnis bei Umleitungen allenthalben bietet sich schon an.

Ist die nicht vorhanden, stirbt die Hoffnung zuletzt, dass die Lkw-Fahrer genügend Humor mit in die Enderlegemeinde bringen. Manchmal geht’s nur jeck.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.03.2019