Hunderte Orden und tausende Bilder

KETSCH.„Hunderte Orden, Kostüme, über 2000 Bilder, Zeitungsausschnitte und Buttons haben wir bekommen“, schildern Heidi und Roland Eisenmann, deren Wohnhaus und Garage Zwischenlager für die Erinnerungsstücke aus 66 Jahren Narrhalla 1952 Ketsch ist. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, finden sie ihren Platz in der Rheinhallengaststätte, wo sie von 11 bis 17 Uhr an beiden Tagen kostenfrei angeschaut werden können. „Erleben Sie 66 Jahre Narrhalla Ketsch“, motivieren die beiden über Jahrzehnte närrisch aktiven „Eisenmänner“, die als Einzige schon wissen, welche Schätzchen der Fasnachtsgeschichte der Enderlegemeinde sich hier finden lassen, zum Besuch.

Eine entdeckungsreiche und inhaltsvolle Reise ist es bestimmt, wenn man sich selbst und jene Menschen, die den Verein prägten, aber nicht mehr leben, in Bildern und Zeitungsartikeln wiedererleben kann. Das große Jubiläumsjahr findet mit der Schau nur zehn Wochen vor dem Start in die neue Kampagne sein Ende.

Es steckt viel Klinkenputzen, Sisyphusarbeit, aber auch Spaß und geniale Erinnerung in den Objekten. „Ich habe zahlreiche Leute persönlich angesprochen“, schildert Roland Eisenmann, dass er so an Fotografien und auch Orden aus echt alten Tagen kam und an etliche Geschichten, die man eigentlich aufschreiben müsste.

Rund neun Monate haben die Vorbereitungsarbeiten in Anspruch genommen, die interessante Früchte tragen. Etwa eine sechsstündige Präsentation mit bewegten Bildern, die in einem Bereich der Schau den gesamten Tag über gezeigt wird. „Wir richten das wie ein kleines Kino ein, wo man auch auf Stühlen Platz nehmen kann“, erklären die beiden den Plan.

„Eisermann’sches Museum“

Stolz zeigt Heidi Eisenmann einen kleinen Teil der von ihr digitalisierten Bilder. Sie geben Zeugnis über Höhepunkte der Narrhalla-Geschichte und gehören zur Präsentation. Die Garage und ein Teil des Eisenmann’schen Hauses sehen schon jetzt aus wie ein Museum. Heidi Eisenmann hat über die Jahre Zeitungsausschnitte, Plakate und Programme der Sitzungen und Umzüge gesammelt. „Ich habe alle sortiert und beschriftet“, erklärt sie den aufwendigen Entstehungsprozess großer Alben. Die Blätterbücher kann man am ersten September-Wochenende in Ruhe anschauen und in Erinnerungen schwelgen.

Eisenmann, der Senatspräsident, begeistert sich: „Es gab so viele Kleinigkeiten, die von Narrhalla-Aktiven wie Alfons Gund, Ferdinand Schmid, Willi Dörr, Herbert Rösch, Anna Ries, Familie Rutsch, Steffi Moraweck, Hugo Witzler oder deren Familien stammen, die uns gegeben wurden und zum Teil auch bei der Narrhalla im Fundus bleiben dürfen.“

So konnte Eisenmann die Orden lückenlos von 1953 bis 2018 zusammenstellen. Das gilt auch für die Prinzessinnenorden sowie die Kampagnenhefte. Unzählige der Buttons, die in den Kampagnen verteilt wurden und werden, zieren ein weiches Kissen, machen Spaß anzuschauen, zu entdecken: Wer hat wann, wie ausgesehen?

Wie man die Kleider am besten präsentieren kann, ist eigentlich klar – es sollten möglichst viele Prinzessinnen selbst in diesen stecken. „Es ist noch Ferienzeit, wenn die Ausstellung läuft“,sagt Eisenmann. Deshalb wären einige da. Die übrigen Kleider würden an den Wänden der Rheinhallengaststätte drapiert, so auch die „Kittel“, die Uniformröcke der Elferräte“, die sich durchaus verändert haben – aber nicht extrem.

Exponate auf Schaufensterpuppen

Einige besonders schöne Exponate werden auf Schaufensterpuppen gezogen sein. Die Narrhallesen können Vitrinen und Schaufensterpuppen nutzen, da sie in ihren Reihen Mitglieder haben, die diese leihweise besorgen können: „Eine prima Sache, damit wir die vielen wirklichen Raritäten aus unserer Vereinsgeschichte ins rechte Licht rücken können“, so Eisenmann.

Noch bevor das Ehepaar sein Haus wieder „unnärrisch“ nutzen darf, sind die Einladungen zur Ausstellung an den Narrenring, die befreundeten Vereine, Wegbegleiter, Gönner und Honoratioren rausgegangen. Freitags vor der Ausstellung wird alles gerichtet, die vielen Teile zum Transport verpackt. Samstags startet die Ausstellung mit einem Sektempfang mit den beiden Prinzenpaaren des aktuellen Jubiläumsjahres: den „Großen“ Simone I und Gregor I. zusammen mit den „Kleinen“, den Kinderprinzen Josephine I. und Luis I.

Präsident Dirk Berger wird kurz in die Präsentation einführen, die im unteren Teil der Rheinhallengaststätte als Rundgang konzipiert ist. Im Bereich der Theke wird es Sitzplätze geben. „Wir freuen uns schon jetzt auf ganz viele Besucher“, lädt Eisenmann ein.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.08.2018