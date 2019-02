Hungermarsch stellt Fürsorgebotschaft entgegen

Ketsch/Region.Seit 1983 hat die Eine-Welt-Gruppe St. Sebastian schon sieben Hungermärsche durchgeführt. Und 2019 bereitet sie sich darauf vor, dieses große Spenden-Event zum achten Mal zu stemmen. Zum Start haben die Ketscher ihre Mitverantwortlichen aus Brühl, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen in ihr Pfarrheim eingeladen: Das Treffen am Montag, 18. Februar, findet im Pfarrheim, Schwetzinger Straße 3, statt und beginnt um 19.30 Uhr.

Dass so viele Menschen aus immerhin fünf Gemeinden über so lange Jahre zusammenbleiben und arbeiten, ist alles andere als selbstverständlich. Fragt man einzelne, was sie zu dieser Treue und Ausdauer veranlasst, verweisen sie auf die Mitleid weckende Not vor allem in Afrika (aber auch in Rumänien). Diesem Elend können und wollen sie sich nicht entziehen. Ermutigt fühlen sie sich dabei durch Menschen, die in Afrika die große Kluft einebnen, die ihr Kontinent von Europa trennt.

„Sie stehen“, wie Siegbert Gabor 1983 sagte, „für das ein, was wir alle wollen.“ Das heißt heute: Sie bauen Schulen und Brunnen, pflegen und versorgen Kranke, unterrichten Kinder und integrieren von Kriegen Traumatisierte.

Motiv der Nächstenliebe

Das dritte Motiv ist der Friede. Unter Berufung auf den Islam drängen Terroristen vor allem nach Westafrika. Sie bewaffnen Kinder und Jugendliche, rekrutieren Söldner und verbreiten Tod und Angst. Dem stellt der Hungermarsch seine Botschaft entgegen: Fürsorge, Menschenfreunde und Nächstenliebe. Dass sich diese Botschaft verbreitet, ist sicher, wird sie sich aber durchsetzen? Dazu werden sich beim Treffen die Verantwortlichen der Gemeinden äußern, die Berichte von den Empfängern der Spenden vortragen werden. Alle, die sich von diesen Anliegen angesprochen fühlen, sind eingeladen. Die Marschierer freuen sich über jeden neuen Unterstützer. zg

