Hurra, Lockdown

Wir haben es geschafft, endlich wieder Lockdown – gibt es jemanden in Ihrer Familie, der da frohlockt? Also in meiner schon. Filius eins und zwei kamen freudestrahlend von der Schule. „Bis 10. Januar“, sagte der eine nur mit einem breiten Grinsen. „Wieder Lockdown, schlägt dir das nicht aufs Gemüt?“, fragte ich den anderen. „Nein, ist okay.“ Klar, es sind ja zusätzliche Ferientage. Auch Fernunterricht ist gefühlt mehr frei als Schule.

Ungeachtet der für mich geltenden Wahrheit, dass man den zweiten harten Lockdown mit etwas mehr zielgerichteter Anstrengung im Sommer und frühen Herbst hätte verhindern können, sind wir jetzt wieder in den eigenen vier Wänden vereint. Gemeinsam mit der Familie, die Klassenzimmer, Büro und sonst noch was privatisiert hat. Das ist doch schön, das ist doch toll, das ist ja ganz wunderbar – das muss man sich nur immer wieder sagen ... dann kriegt man Alpträume.

Bitte nicht falsch verstehen: Herzdame, Söhne und meine Wenigkeit bilden im Normalfall ein gutes Team. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie im Lockdown. Da kann ich sicher sein, dass der Lieblingsjoghurt im Kühlschrank längst gegessen ist, dass die elektronischen Geräte samt Couch bereits besetzt sind und von wegen in Bad und WC ist alles okay – nicht mit zwei pubertierenden Nachwuchskräften. Die Dame des Herzens reißt es „downgelockt“ auch nicht unbedingt heraus und verteilt rund um Küche, Waschmaschine und Müllsack ungehemmt lästige Pflichten.

My home is my castle ist glatt gelogen in diesen Zeiten. Wer raus will, ist klar im Nachteil: Ich will hier raus.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.12.2020