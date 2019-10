Hymnen und persönliche Momente

Ketsch.So vertraut und persönlich das Publikum begrüßen – dies können nur Künstler, die sich einen Platz im Herzen ihrer Zuhörer gesichert haben: Bei der britischen Folkband „Other Roads“ ist das in der Enderlegemeinde längst geschehen. Seit 2006 sind die Ausnahmemusiker, die sowohl solo als auch in Formation über jede Menge Bühnen- und Lebenserfahrung, die sich in den tiefsinnigen Texten ihrer Songs

...