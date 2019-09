„Ich bevorzuge Kurzgeschichten“

Ketsch.„Lesen ist eine eigene Welt, und in diese Welt kann man versinken, aber auch vieles in die Realität übernehmen“ – so treffend beschreibt Wilfried Haller seine eigene Faszination für Bücher und das Lesen. Seit fünf Jahren ist er Vorlesepate in der Gemeindebücherei, zur Freude der Kinder im Grundschulalter, die Mittwochnachmittags gerne den spannenden Geschichten zuhören.

Demnächst wird Haller auch im Kindergarten Villa Sonnenschein als Vorlesepate fungieren. „Beim Vorlesen bevorzuge ich Kurzgeschichten. Die Kinder sind immer ganz gefesselt und entwickeln oft selbst Ideen, wenn wir über die Geschichten sprechen. Ich finde es spannend und toll, wenn so der Funke überspringt und die Kinder in ihre eigene Welt eintauchen“, berichtete der ehemalige Mathematik- und Kunstlehrer, der als selbständiger EDV-Pädagoge auch im Rentenalter noch ganz aktiv tätig ist.

„Zum Vorlesen bin ich über eine andere Vorlesepatin gekommen. Sie sagte, ich hätte eine gute Stimme und einen männlichen Vorlesepaten gab es auch noch nicht. Als ich dann das offizielle Rentenalter erreicht habe und meine Zeiteinteilung flexibler wurde, bin ich sehr gerne Vorlesepate geworden und habe es nicht bereut. Es macht unglaublich viel Spaß“, bestätigte der 70-Jährige, der seit 30 Jahren in Ketsch lebt und selbst fünf erwachsene Kinder und mittlerweile auch fünf Enkelkinder hat.

Kinderlektüre nie entwachsen

Dem Thema Kinderbücher sei er praktisch nie entwachsen, allein durch die eigene familiäre Situation. „Die Buchvorauswahl für den Vorlesemittag trifft meistens die Gemeindebücherei, gerade wenn es spezielle Themenwochen gibt“, erklärte der Bücherliebhaber. Selbst habe er praktisch immer ein Buch dabei, egal wo er hingehe. „Ich persönlich lese vor allem gerne Science Fiction Bücher“, verriet er.

Und drei Tipps zum Lesen aus diesem Genre hat er natürlich auch: „Empfehlen kann ich wirklich das Buch ,NSA-Nationales Sicherheitsamt’ von Andreas Eschbach, dann das Buch ,Der Schwarm’ von Frank Schätzing und ,Blackout’ von Marc Elsberg.“ csc

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.09.2019