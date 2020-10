Ideen für ein Radwegekonzept

Ketsch.Bündnis 90/Die Grünen bieten im Vorfeld der nächsten Gemeinderatssitzung einen Bürgerdialog am Dienstag, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Restaurant „Zur Schützengilde“ an. Ein Schwerpunktthema der Grünen ist zurzeit die Radwegesituation in und um Ketsch.

Dabei sollen Ideen, Verbesserungen und neue Konzepte besprochen und diskutiert werden. Die Ergebnisse werden gesammelt und aufbereitet und in die verschiedenen Entscheidungsgremien gebracht.

Natürlich können auch alle anderen Themen rund um die Gemeinde diskutiert werden. Grundsätzlich sind die Grünen telefonisch erreichbar. Die Sprecherin der Fraktion, Heike Schütz, Telefon 06202/9 78 56 80, und der Sprecher des Ortsverbandes, Nikolaus Eberhardt, Telefon 01590/6 23 01 02, nehmen gerne Anregungen entgegen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 02.10.2020