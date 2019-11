Ihre Lieblichkeit Sanja I. klettert vom Rapunzel-Turm

Ketsch.Sanja I. erstrahlt seit Samstagabend als hellster Stern am Narrenhimmel der Karnevalsgesellschaft Narrhalla Ketsch. In einer voll besetzten Rheinhalle wurde die 26-Jährige zur Prinzessin gekürt, kletterte dafür vom Rapunzel-Turm mitten in den karnevalistischen Trubel hinab.

Konfettiraketen und Jubelschreie begleiteten die bemerkenswerte Inszenierung zur Begrüßung der neuen Regentin der

...